Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог
Пережить летние ночи без кондиционера и выспаться можно с помощью увлажнения воздуха и отказа от синтетического одеяла, рассказала член Российского общества сомнологов, врач Алёна Максимова.
Сомнолог рассказала, что перед сном в жаркую погоду необходимо открыть окна и плотно задёрнуть шторы, чтобы комната не нагревалась. Также следует укрываться одеялами из натуральных материалов: льна или хлопка. Под синтетическими покрывалами хуже дышит кожа.
Кроме того, выспаться в жаркую ночь будет проще, если следить за уровнем влажности воздуха в помещении.
- Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст, - отметил Максимова в беседе с телеканалом "Звезда".
ИСТОЧНИК KP.RU