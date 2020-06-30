2020-06-30T02:43:20+03:00
Здоровье

Почему опасно поздно ложиться спать, рассказала врач

Специалист объяснила влияние режима на состояние здоровья человека
Юлия КЕКОВАОксана НАРАЛЕНКОВА
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Почему опасно поздно ложиться спать, рассказала врачПочему опасно поздно ложиться спать, рассказала врачФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Из-за самоизоляции и длительных выходных многие россияне сбили свой режим дня, в том числе начали поздно ложиться спать. Чем опасно такое нарушение для здоровья, рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач Зухра Павлова.

По ее мнению, отлаженный ритм сна регулирует гормональный фон. Те, кто предпочитает ложиться укладываться в постель далеко за полночь, могут иметь намного больше жировой ткани.

- Есть такое понятие, как циркадные ритмы, от которых человек очень зависим. Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от единых природных ритмов, но и организм человека выстраивает свой гормональный фон, ориентируясь на время суток, - объяснила специалист kp.ru.

В случае, если человек поздно ложится, то происходит нарушение баланса нескольких очень важных гормонов и прежде всего кортизола - "дирижера" всей гормональной системы.

Человеческий организм, хоть и способен приспосабливается к этим неправильным ритмам, но в процессе этой вынужденной адаптации может потерять здоровье. Именно поэтому, по мнению Павловой, о своем теле необходимо тщательно и своевременно заботиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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