В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся

14 Июль 2020 2020-07-14T10:56:54+03:00

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В России выявили 6 248 новых случаев заражения коронавирусом - такие данные на 14 июля приводит оперштаб. Доля людей, которые не имеют симптомов, но при этом заражены, остается на прежнем уровне - 24,5 процентов.

Вылечились от коронавируса - 8 804 человека, что почти на 2 тысячи больше, чем случаев заражения. За тот же период погибли 175 человек, зараженных Covid-19.

Врачи говорят, что не обязательно человек, который контактировал с инфицированным заразится. Например, если у него сильный врожденный иммунитет, который быстро начнет "вирус", когда тот попадет в верхние дыхательные пути. В итоге, иммунитет уничтожит "чужака" на входе, и не даст попасть дальше в организм.

В ВОЗ считают, что пандемия набирает обороты, 12 июля зафиксирован новый мировой рекорд по приросту числа инфицированных - 230 370 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU