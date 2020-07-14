В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся
В России выявили 6 248 новых случаев заражения коронавирусом - такие данные на 14 июля приводит оперштаб. Доля людей, которые не имеют симптомов, но при этом заражены, остается на прежнем уровне - 24,5 процентов.
Вылечились от коронавируса - 8 804 человека, что почти на 2 тысячи больше, чем случаев заражения. За тот же период погибли 175 человек, зараженных Covid-19.
Врачи говорят, что не обязательно человек, который контактировал с инфицированным заразится. Например, если у него сильный врожденный иммунитет, который быстро начнет "вирус", когда тот попадет в верхние дыхательные пути. В итоге, иммунитет уничтожит "чужака" на входе, и не даст попасть дальше в организм.
В ВОЗ считают, что пандемия набирает обороты, 12 июля зафиксирован новый мировой рекорд по приросту числа инфицированных - 230 370 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU