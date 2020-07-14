2020-07-14T10:56:54+03:00
Общество

В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся

За сутки умерли 175 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Случаи коронавируса зафиксированы за сутки в 83 регионахСлучаи коронавируса зафиксированы за сутки в 83 регионахФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В России выявили 6 248 новых случаев заражения коронавирусом - такие данные на 14 июля приводит оперштаб. Доля людей, которые не имеют симптомов, но при этом заражены, остается на прежнем уровне - 24,5 процентов.

Вылечились от коронавируса - 8 804 человека, что почти на 2 тысячи больше, чем случаев заражения. За тот же период погибли 175 человек, зараженных Covid-19.

Врачи говорят, что не обязательно человек, который контактировал с инфицированным заразится. Например, если у него сильный врожденный иммунитет, который быстро начнет "вирус", когда тот попадет в верхние дыхательные пути. В итоге, иммунитет уничтожит "чужака" на входе, и не даст попасть дальше в организм.

В ВОЗ считают, что пандемия набирает обороты, 12 июля зафиксирован новый мировой рекорд по приросту числа инфицированных - 230 370 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые Британии предупреждают, что вторая волна Covid-19 зимой может привести к 120 000 смертей
Появилось видео взрыва российского патруля в Сирии
Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране
В Сирии террористы подорвали российский патруль во время патрулирования
Естественный иммунитет к коронавирусу может развиться только у 10 процентов населения мира
В Томской области предприятиям общепита и спорта окажут дополнительную помощь
В Вологодской области убирают КПП на въезде в регион
В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся
В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням
Минпросвещения запускает проект поддержки школ с плохой успеваемостью
Военные Азербайджана обстреливают село Берд в Армении
Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог
В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик