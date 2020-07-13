Эксперт объяснил, почему пандемия коронавируса набирает обороты в мире

Всемирная организация здравоохранения по данным на 12 июля зафиксировала новый мировой рекорд по приросту числа инфицированных SARS-CoV-2. За одни сутки было зарегистрировано 230 370 случаев заражения коронавирусом. Больше всего в Северной и Южной Америке, а также в Европе.

Предыдущий рекорд был 10 июля. Тогда, согласно отчету ВОЗ, за сутки выявили более 228 тысяч

Получается, вместо того, чтобы идти на убыль, пандемия только разрастается? А у нас в стране? Эти вопросы «КП» задала Артему Гилю, профессору Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова.

- Для понимания развития эпидемии в Южной Америке нужно учитывать особенности проживания людей. Люди живут там очень скученно, и нет возможности дистанцироваться друг от друга. В фавелах Бразилии, например, как соблюсти социальную дистанцию? Конечно, в таких условиях можно ожидать быстрого распространения коронавируса, к тому же тестируемость в странах Латинской Америки находится на среднем уровне и если ее увеличить, то число выявленных случаев инфекции будет еще выше, - говорит Артем Гиль.

По мнению эксперта, в США усиленную передачу коронавируса можно связать с тем, что в южных штатах, прилегающих к Мексике и к Мексиканскому заливу, есть достаточно большая прослойка консервативного религиозного населения.

- Это так называемые штаты «библейского пояса». Люди там к пандемии относятся своеобразно и готовы принять ее так, как есть, без борьбы. Кроме того, среди религиозного населения южных штатов более высока прослойка людей без высшего образования, а менее образованные люди традиционно более подвержены распространению инфекции, поскольку не осознают риски адекватно, - отмечает Артем Гиль. – К тому же в США каждый штат решает для себя сам, как и какие ограничительные меры вводить и когда их снимать. Нужно учесть и тот фактор, что Штаты очень активно тестируют население, поэтому и выявляемость заболевших высокая.

Европейские страны сейчас снимают ограничения и наращивают тестирование. К тому же начался сезон отпусков, люди стали перемещаться между странами. Вот и пошел рост числа заболевших.

В России уровень выявляемости новых случаев коронавирусной инфекции стабильный, но, как отмечает эксперт, это отнюдь не низкий уровень (свыше шести тысяч новых заболевших в сутки, 13 июля, например — 6537 случаев — прим. ред.).

- Радоваться этому эпидемическому плато можно лишь отчасти. Распространение вируса в России идет, - отмечает Артем Гиль.

С началом периода отпусков люди стали активно переезжать между городами, да и просто – расслабились. Как выяснилось, новая коронавирусная инфекция хоть и не очень сильно, но все же подвержена сезонному фактору. Передача вируса вне помещения в теплое время года снижается. В солнечную погоду на поверхностях коронавирус сохраняет свою активность меньшее количество времени. К сезонному фактору можно отнести и общий иммунитет людей. Увеличивается концентрация витамина D в плазме крови, активность неспецифического иммунитета более высокая в теплое время года, что дает возможность вирусу противостоять. Однако это не означает, что стоит пренебречь мерами предосторожности.

- Многие сейчас перестали носить маски даже в общественном транспорте и в общественных местах. И зря! Носить маски в местах массового скопления нужно продолжать, как и пользоваться санитайзерами для дезинфекции рук, пока вы их не можете вымыть. Стоит не забывать и про общественную дистанцию, по-прежнему воздерживаться от массовых мероприятий, в том числе от вечеринок с друзьями. И важно продолжать оберегать наших пожилых родственников, меньше контактировать с ними, - напоминает эксперт Артем Гиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апокалипсис по-латиноамерикански: коронавирус уничтожает страны Западного полушария

Почему Новый свет оказался беззащитен перед лицом пандемии (подробности)

КСТАТИ

Иммунолог рассказал, кто может оказаться невосприимчивым к коронавирусу

У каких людей выше шансы избежать заражения или не заметить болезнь, пояснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)