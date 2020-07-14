2020-07-14T15:29:59+03:00
В мире

В США казнят убийц детей: Верховный суд отменил запрет на процедуру

В федеральных тюрьмах 17 лет не применяли высшую меру наказания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Все приговоренные к казни американцы жестоко мучили и убили детей или целые семьиВсе приговоренные к казни американцы жестоко мучили и убили детей или целые семьиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США после 17 лет перерыва возобновят казни преступниковт в федеральных тюрьмах. Решение принято несколько месяцев назад, имена тех, кого ждет высшая мера наказания, известны. Все они виновны в жестоком убийстве детей, насилии, пытках.

Первым должны были казнить Даниэля Льюиса Ли. Он ударил электрошокером восьмилетнюю девочку и еще двух человек ее семьи. Головы жертв обернул полиэтиленом, жестоко избил и сбросил людей в Иллинойсский залив. Все трое погибли. Присяжные приговорили его к смертной казни, она назначена была на 13 июля. Целью убийства стал грабеж и расизм, Ли был сторонником теории превосходства белой расы.

Но за семь часов до этого, судья Таня Чуткан из окружного суда США в Вашингтоне приказала министерству юстиции отложить четыре казни, запланированные на июль и август, сообщает Reuters.

Верховный суд США 14 июля отменил этот запрет:

- Истцы по этому делу не представили доказательства, необходимых для оправдания вмешательства в процедуру в последний момент перед казнью. Предписание, которое было выдано сегодня утром, должно быть крайним исключением, а не нормой,- сказано в сообщении.

Не известно, совершена ли казнь Льюиса Ли. Следующая назначена на 15 июля. Инъекцию введут Уэсли Иру Пурки, который изнасиловал 16-летнюю девушку, затем убил, расчленил, сжег и сбросил в емкость с септиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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