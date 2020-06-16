После 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:12:54+03:00

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В США возобновят смертную казнь уже в июле. Высшая мера наказания на федеральном уровне не применялась в стране почти 20 лет. Мораторий был неофициальным, из-за того, что что правила применения смертельных инъекций не были согласованы. Раньше допускалось применение одного из трех препаратов для смертельной инъекции, теперь остался только один.

15 июня 2020 года на сайте министерства юстиции США появилось поручение генерального прокурора США назначить сроки казни четырех человек. Все они убили детей, двое из них изнасиловали несовершеннолетних.

Даниэль Льюис Ли жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. Он выстрелил в своих жертв, запечатал головы пакетами и сбросил в Иллинойский залив.

- Уэсли Ира Пурки жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девочку. Дастин Ли Хонкен застрелил пять человек - двух мужчин, которые планировали дать показания против него, и одной работающей матери и ее десятилетних и шестилетних дочерей. Кит Дуэйн Нельсон похитил 10-летнюю девочку на роликах перед ее домом и в лесу за церковью изнасиловал ее и задушил ее до смерти проволокой,- сказано в сообщении на сайте ведомства.

Казни других преступников, совершивших преступления против детей, назначат на поздние сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU