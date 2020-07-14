2020-07-14T15:19:15+03:00
Общество

Песков - об акциях протеста в Хабаровске: "Эмоциональный посыл жителей понятен, но речь об очень серьезных обвинениях"

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле прокомментировали акции протеста, которые вот уже четвертый день идут в Хабаровском крае. Жители требуют "вернуть Фургала" - Сергея Фургала задержали 9 июля прямо у у входа в администрацию, затем отвезли на допрос в Москву. Его подозревают в организации убийств бизнесменов, совершенных с 2004 по 2005 года в Хабаровском крае и Амурской области.

Новость об аресте губернатора вызвала волну протестов в Хабаровске - город буквально загудел, автомобилисты сигналили, не переставая, пешие активисты устраивали марши по центру города. К четвертому дню протесты стали заметно тише и менее многолюдны.

- Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска и региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально очень резонансная. Но в данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора - обвинений в причастности к убийству,- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.

Он призвал набраться терпения. Важно узнать, какие доказательства вины предоставит суду следствие.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Владимиру Путину докладывают о ситуации в Хабаровском крае. Решение о назначении нового губернатора в Кремле пока не приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Песков - об акциях протеста в Хабаровске: "Эмоциональный посыл жителей понятен, но речь об очень серьезных обвинениях"
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