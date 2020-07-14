2020-07-14T18:21:02+03:00
Общество

Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в суды

Генпрокуратура уже вынесла обвинительное заключение
Ксения АНУФРИЕВА
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Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в судыУголовные дела сестер Хачатурян поступили в судыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уголовные дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, поступили в суды российской столицы. Об этом изданию ТАСС сообщили во вторник, 14 июля, в пресс-службе московского Бутырского суда, куда поступило уголовное дело младшей сестры.

Отмечается, что суд уже зарегистрировал материалы дела. Специальная отметка о регистрации дела в отношении двух других сестер также появилась на официальном сайте Московского городского суда. Точные даты судебных заседаний пока что не уточняются.

Напомним, что летом 2018 года три сестры убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. На протяжении многие лет мужчина бил своих детей, держал их взаперти и строго наказывал. Черех год расследования уголовного дела сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а пару дней назад обвинительное заключение по делу Хачатурян вынесла Генпрокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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