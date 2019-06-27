«Пришли к совместному решению, что сегодня мы его убьем»: В распоряжении «Комсомольской правды» оказались материалы допросов по делу сестер Хачатурян

Страсти вокруг отцеубийц Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян разгорелись с новой силой. После вынесения обвинения следствием по статье «убийство группой лиц» (до 20 лет лишения свободы) общественность взбунтовалась и разделилась на два лагеря. Кто-то считает, что убийцам место в тюрьме. Другие, что девочки не виноваты и достойны оправдания.

Кажется, эта история уже известна всей стране. 27 июля 2018 года в разгар летних каникул три сестры-погодки жестоко убили своего родного отца Михаила. 38 ножевых ранений, удары молотком по голове. Истекая кровью 52-летний Михаил Хачатурян умер у лифта. Видимо, из последних сил он пытался убежать от собственных чад. Девочек тут же арестовали и отправили в СИЗО.

Сразу после произошедшего стали всплывать нелицеприятные факты — подруги сестер, соседи, родственники в один голос утверждали, что Михаил был жутким тираном и держал в страхе не только свою семью, но и весь двор. Сестры год не ходили в школу и вообще из дома выходили редко. За любую провинность отец их бил. Крики из окна квартиры Хачатурян слышали все, они не прекращались ни днем, ни ночью. Отец требовал от Ангелины, Крестины и Марии полного подчинения. В любое время дня и ночи они обязаны были встречать его у подъезда, приносить еду и воду по первому требованию, а мать девочек давно с ними не живет и общаться с ней Хачатурян категорически запрещал.

Страсти вокруг отцеубийц Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян разгорелись с новой силой

И вот через несколько месяцев после задержания всем троим изменили меру пресечения с реального ареста, на запрет определенных действий. Девочки живут дома, учатся, дают показания.

В июне 2019, спустя почти год, расследование дела завершилось. Следователи из ГУ СК РФ не стали менять статью, а так и оставили «убийство группой лиц по предварительному сговору». Скоро сестры Хачатурян предстанут перед судом.

Что именно произошло в тот день, 27 июля 2018 года, «КП» стало известно из источников близких к расследованию дела.

Сестры год не ходили в школу и вообще из дома выходили редко. За любую провинность отец их билФото: Instagram.com

«НЕ ПОЛУЧАЯ ОТВЕТОВ, БРЫЗГАЛ ПЕРЦОВЫМ БАЛЛОНЧИКОМ В ЛИЦО»

В 7.30 утра отец проснулся. Помолился возле икон — в «двушке» семьи в коридоре был оборудован целый иконостас. После вызвал к себе в комнату одну из сестер — старшую Крестину. Ругал ее на чем свет стоит за то, что в квартире бардак. Сказал, что, когда он проснется, чтобы был порядок. И снова лег спать.

Мария и Ангелина от криков проснулись. Втроем они сели на кухне, поели и решили, что в этот раз точно не дадут себя мучить.

Михаил был жутким тираном и держал в страхе не только свою семью, но и весь двор

Из показаний младшей сестры Марии:

«27.07.2018 после того, как отец уснул, мы с Ангелиной и Крестиной решили попробовать дать ему отпор, мы хотели защититься, и зная, что в его машине лежит нож, примерно в 12 часов 00 минут, взяв ключи от автомобиля отца, я с Ангелиной направились к его автомобилю, сказав при этом Крестине, что если проснется отец, то для него мы якобы пошли в магазин за продуктами. Найдя в машине нож, мы вернулись домой, спрятали нож в комнате, также ввиду того, что отец хранил дома строительные инструменты, мы с Ангелиной нашли там молоток и тоже его спрятали, отец при этом еще спал.

Спустя буквально некоторое время, отец проснулся, после чего у него опять началась тирания, он стал вызывать нас к себе по очереди, задавал какие-то бредовые вопросы, и не получая на них ответы, брызгал за это перцовым баллончиком в лицо. Я была последней, кого он вызвал. Он брызнул мне в лицо содержимым баллончика, и из-за проблем с легкими я стала задыхаться, появилась одышка, я начала плакать, на это отец говорил «ничего, ничего, все пройдет».

Когда к нам в комнату зашла Крестина, примерно в 16 часов 00 минут, мы пришли к совместному решению, что сегодня мы его убьем».

«У НЕГО ВЕЗДЕ СВЯЗИ, ЕМУ ВСЕ СХОДИЛО С РУК»

Девушки тихонько зашли к нему в комнату, Хачатурян спал в кресле, они начали наносить ему удары ножом. Кристина, которая должна была по плану в случае чего брызгать в лицо отцу перцовым баллончиком, не выдержала и выбежала за дверь. Дверь захлопнулась и девушка осталась у лифта. Только спустя несколько минут сестры открыли входную дверь, из нее вышел окровавленный Хачатурян, у лифта Ангелина его добила ударом в сердце, там он и рухнул.

Это данные первичного опроса. Его брали следователи УВД «Алтуфьево» в первые дни после убийства. Уже тогда сестры не сговариваясь рассказывали больше не про само преступление, а про то, что ему предшествовало.

Из показаний Марии:

«Мы с сестрами устали от такой жизни, мы боялись к кому-либо обратиться, потому что у него везде были связи, мы боялись, так как знали, что ему все сойдет с рук, говорить об этом кому-то из родственников тоже не было решением этой проблемы, так как нам могли бы не поверить».

Следователь, как это обычно бывает, просто копировал одинаковые показания в опросы разных сестер (ну не переписывать же, если суть одна). В итоге, когда читаешь все дело, от этих монотонно повторяющихся подробностей становится все страшнее и страшнее.

На похоронах Михаила Хачатуряна присутствовало 20 человек, с тех пор у его могилы безлюдно.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«МЫ ЕГО ДОЧЕРИ, И ОН МОЖЕТ ДЕЛАТЬ С НАМИ ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕТ»

Одинаковые показания трех сестер:

«Отец всегда говорил, что прелюбодействовать это грех и очень плохо, но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет, а мы должны всегда этому подчиняться.

«Обращались к отцу мы только на «Вы», так как он этого требовал, дома мы за ним ухаживали, гладили, убирались, готовили кушать, приносили ему кушать, когда он этого потребует. Если он увидит пыль или грязь, он сильно злился и ругался на нас. Из наших друзей и знакомых никто не знал, что он пристает к нам с сексуальными домогательствами, это было известно только нашим подругам, которыми являются Марина, Настя и Лера».

Из показаний Крестины:

«Когда в 2016 году мы с сестрами и отцом были в г. Адлер на отдыхе, мы собрались куда-то идти, он сказал сестрам, чтобы они спускались и ждали нас на первом этаже, после чего он зашел в комнату, разделся и приказал мне лечь рядом с ним... Мне было очень страшно, я сказала ему, что поклялась Богу, что буду хранить девственность до первого мужа, на что он сказал, что тогда я должна буду целовать его, после чего я стала целовать, но мне стало плохо, стала задыхаться, плакать, я выбежала, в это время практически у двери стояли сестры, я побежала к его сумке, в которой находились таблетки, вроде бы клоназепам, чтобы покончить жизнь самоубийством, но они вызвали скорую, где мне промыли желудок. В больнице отец сказал, что я перепутала эти таблетки с ношпой, и отравилась.

Также Ангелина мне рассказывала, что в 2014 году, когда они были в Израиле, он приставал к ней, находясь в отеле, а по приезду, находясь в нашей квартире стал также приставать с сексуальными домогательствами. Он просил, как мне стало известно впоследствии, как и меня, так и её, и Марию, ему мастурбировать. Мне он говорил, что у него проблемы с простатой, и так как я учусь на врача, я должна ему помогать».

Из показаний Ангелины:

«Также мне известно, что примерно в июле 2017 года, когда мы находились дома, отец позвал Марию в свою комнату, закрыв дверь, как обычно он это делает, он заставил её полностью догола раздеться, после чего он начал трогать её»…

За любую провинность отец дочерей бил

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Просим переквалифицировать статью на самооборону»

- В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) племянник убитого Михаила Арсен Хачатурян заявил, что никаких достоверных фактов, подтверждающих сексуальное насилие со стороны убитого нет. Это так?

- Мы не имеем права разглашать какие-либо подробности, особенно медицинские. Скажу лишь, что эти факты подтвердились. И они отражены не только в следственных экспертизах, но и в в постановлении о привлечении в качестве обвиняемых, - заявил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

- В каком статусе сейчас сестры?

- Всем троим продлена мера пресечения — запрет определенных действий еще на месяц. Ожидаем ознакомления с делом, после оно будет передано в прокуратуру, а после в суд. Ожидаем начала судебного процесса во второй половине августа.

Адвокатами сестер подано заявление на имя главы СК РФ Бастрыкина. Они просят переквалифицировать статью на самооборону, а также завести дело против убитого Хачатуряна посмертно. Юридически такое возможно.

Каждый день в поддержку переквалификации статьи высказываются общественные деятели и известные персоны. Одиночные пикеты проходят по всему миру. На 6 июля в Москве назначен Марш поддержки сестер.

Интервью Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) племянника убитого Михаила Арсена Хачатуряна — отсыл сделайте.

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