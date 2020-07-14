2020-07-14T19:05:58+03:00
Общество

В Госдуму внесли проект закона, запрещающий усыновление детей однополым парами

В том числе, это относится к тем, кто сменил пол
Ксения АНУФРИЕВА
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В Госдуму внесли проект закона, запрещающий усыновление детей однополым парамиВ Госдуму внесли проект закона, запрещающий усыновление детей однополым парамиФото: Иван МАКЕЕВ
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Сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, запрещающий усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол. Об этом стало известно во вторник, 14 июля.

- Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей, — говорится в пояснительной записке к проекту нормативно правового акта.

В законопроекте также содержится запрет на заключение брака однополыми парами или лицами, которые сменили пол.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что в России не было, нет и не будет каких-то ограничений по расовому признаку, ориентации, национальности, одно человек должен вырасти, стать совершеннолетним и только потом определять свою судьбу.

Как писал сайт kp.ru, сенаторы также внесли в Госдуму проект закона, об изъятии детей из семьи только по решению суда и запрете входить в дом органами опеке при несогласии жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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