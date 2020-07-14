Власти США отменили решение по иностранным студентам
Во вторник, 14 июля, американские власти отменили свое предыдущее решение по визам для иностранных студентов, сообщает издание The Hill.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в США ввели новые правила въезда и нахождения в стране для студентов из-за рубежа, обладающими неиммиграционными визами F-1 и М-1. Они должны были покинуть территорию США, если их занятия в связи с пандемией коронавируса были переведены исключительно в режим онлайн-обучения.
Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса подали иск в суд, потребовав признать это решение незаконным, а на время разбирательства истцы попросили приостановить его исполнение. С такими же исками в суд обратились также 18 штатов страны и столичный округ Колумбия.
В итоге федеральный судья в Бостоне (штат Массачусетс), отменил распоряжение администрации США, предписывающее иностранным студентам выехать из страны.
ИСТОЧНИК KP.RU