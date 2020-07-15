Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 30 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T01:01:05+03:00

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В ночь на среду, 15 июля, Минкомсвязь России в социальной сети опубликовала обновленный график вывозных рейсов до 30 июля. По данным министерства, на этот период в общей сложности запланировано 28 авиарейсов.

15 июля состоятся рейсы «Гуанчжоу – Москва» и «Ош – Москва».

16 июля в Москву смогут вылететь россияне из Бангкока, Пхукета и Ташкента, а также запланирован рейс «Бишкек – Новосибирск».

17 июля наших соотечественников вывезут из Аликанте в Москву, из Душанбе в Жуковский и из Еревана в Сочи.

На следующий день, в субботу 18 июля, россияне смогут вылететь в Москву из Белграда, Праги, Парижа и Франкфурта-на-Майне. Кроме того, на субботу запланированы рейсы «Ош – Новосибирск» и «Сеул – Владивосток».

На воскресенье, 19 июля, намечены вылеты российских самолетов в Москву из Дубая и Нью-Йорка, а также в Екатеринбург из Еревана и во Владивосток из Ташкента.

20 июля должен состояться рейс из Еревана в Ростов-на-Дону.

22 июля планируются вылеты из Душанбе в Жуковский и Санкт-Петербург.

На 24 июля запланированы рейсы в Москву из Аликанте и Душанбе.

25 июля по обновленному графику россиян вывезут в Москву из Дубая и Ниццы, а также во Владивосток из Сеула.

На 30 июля запланирован рейс «Душанбе – Москва».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне восемь стран – Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты – официально объявили, что готовы уже сейчас принимать российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU