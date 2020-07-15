2020-07-15T02:29:55+03:00
Политика

Трамп: ЕС был создан, чтобы эксплуатировать США

По словам главы Белого дома, он об этом знает, а другие президенты США «понятия не имели»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что Евросоюз был создан с целью эксплуатировать Соединенные Штаты в интересах европейских стран.

«Не забывайте о мировой конкуренции – с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе с Европой, которая никогда не относилась к нам хорошо. Европейский союз был создан, чтобы использовать США в своих интересах», - заявил американский лидер на пресс-конференции во вторник.

Трамп добавил, что европейские страны «пользуются США» с момента создания ЕС.

«Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп уже говорил, что Евросоюз «был создан, чтобы экономически сокрушить» Соединенные Штаты, а теперь европейские государства «обдирают США в торговле больше, чем Китай».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
ВОЗ: За сутки в мире выявлено более 196 тысяч случаев заражения коронавирусом
Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании
Трамп: ЕС был создан, чтобы эксплуатировать США
МТКС изготовит четыре образца космических кораблей «Арго»
Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализован
Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 30 июля
Россияне стали вдвое реже покупать солнцезащитные средства
Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера
Роспотребнадзор назвал регионы, где дети реже болеют в летних лагерях
Власти США отменили решение по иностранным студентам
В Польше заявили о желании улучшить отношения с Россией
Цены на авиабилеты могут упасть на 30 процентов
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
В ОНК рассказали, как содержатся в СИЗО Фургал и Сафронов
Минфин объяснил приравнивание пультов для телевизоров к электронным сигаретам
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти
Бэнкси расписал вагоны метро в Лондоне «коронавирусными» граффити
Советник Трамп объяснил выход США из «бесполезных» международных организаций
Люди заселили Австралию на 22 тысячи лет раньше, чем считали ученые
Музыкальное приложение Spotify стало доступно в России