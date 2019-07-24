Трамп: Страны ЕС «обдирают США в торговле больше, чем Китай»

СЕГОДНЯ 00:24 2019-07-24T00:35:44+03:00

С таким заявлением глава Белого дома выступил на конференции старшеклассников в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, пожаловался школьникам на торговые отношения со странами Евросоюза.

«Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики — это так называемые союзники. Евросоюз обижает нас в торговле больше, чем Китай», - заявил американским подросткам глава Белого дома.

Он отметил, что Европейский Союз «был создан, чтобы экономически сокрушить» Соединенные Штаты.

«И при этом мы защищаем их вместе с НАТО. Они обдирают нас в торговле, и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», - продолжил глава государства, не преминув указать, что он «заставляет платить» союзников по Североатлантическому альянсу.

По словам Дональда Трампа, с его приходом в Белый дом США «снова уважают как страну», передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, в начале июля американская администрация объявила о намерении ввести новые пошлины на товары из Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU