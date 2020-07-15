В США рассказали о первых итогах испытания вакцины от коронавируса на людях
Итоги испытаний вакцины от коронавирусной инфекции американской биотехнологической компании назвали успешными
Согласно данным, опубликованным журналом New England Journal of Medicine, сильный иммунный ответ на COVID-19 зафиксировали у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии испытаний вакцины на людях.
В ходе клинических испытаний добровольцев получили по две дозы препарата. Нейтрализующие антитела выработались у всех, но их уровень оказался в несколько раз выше у пациентов в группе с высокой дозой вакцины, чем у выздоровевших пациентов с коронавирусом.
«Эти данные фазы первой демонстрируют, что вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, и поддерживают выбор 100 мкг в качестве ... оптимальной дозы для исследований на третьем этапе», - заявил представитель Moderna, доктор Тал Закс.
Ранее представители сферы здравоохранения в США заявили о возможном начале производства потенциальной вакцины от коронавируса уже до конца лета текущего года.
Напомним, накануне в России ещё 20 добровольцев получили второй компонент вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко. Первые фаза испытаний прошла успешно
ИСТОЧНИК KP.RU
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