2020-07-15T09:19:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве вылечили еще 1 844 пациента с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице превысило 167 тысяч
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В Москве вылечили еще 1 844 пациента с коронавирусомВ Москве вылечили еще 1 844 пациента с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 844 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на среду, 15 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 167 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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