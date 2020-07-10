Собянин сообщил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в Москве

10 Июль 2020 2020-07-10T15:52:15+03:00

По словам столичного мэра, уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусу позволяет и дальше снимать

Изменить размер текста: A A

Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время в Москве не ожидается. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин, И сослался на опыт и разговоры со многими врачами и специалистами Роспотребнадзора

«Очень много разных прогнозов. <...> Один говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь (…) вижу, что мы все-таки пики прошли», - сказал московский градоначальник в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, Собянин указал на уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусу, который, по его словам, позволяет и дальше снимать введённые в городе ограничения

ИСТОЧНИК KP.RU