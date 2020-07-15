США профинансируют работу со студентами в странах Центральной Азии
Госдеп США объявил, что планирует выделить деньги на образование молодежи Центральной Азии и Афганистана, сообщает RT.
Данное решение является результатом работ в формате C5+1. В ходе видеоконференции представители МИД США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана провели совещание.
Финансирование должно решить три задачи: содействие региональной интеграции и сотрудничеству, продвижение инициатив по решению проблем Центральной Азии и Афганистана и развитие лидерских навыков у молодежи.
Грант будет выдаваться на один год, по истечению этого срока его можно будет продлить до трех лет. Сумма данного финансирования значится в пределах от 90 до 120 тысяч долларов.
Кроме Кыргызстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии грант могут получить также англоговорящие из России, Украины и Грузии, сообщает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU