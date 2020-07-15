2020-07-15T17:30:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

По словам профессора, исследования такого большого количество штаммов – нормальная практика в работе ученых
Ксения АНУФРИЕВА
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Вирусолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в РоссииВирусолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в РоссииФото: Олег ЗОЛОТО
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В среду, 15 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с начала пандемии в стране ученые выявили более 100 штаммов коронавирусной инфекции. Столь значительное количество видов патогенов объяснил глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, это является нормальной практикой в работе ученые, занимающихся исследованием вирусов. Вирусолог объяснил, что штаммы могут быть абсолютно идентичными, а в определенных случаях специалисты даже не могут сказать, только ли речь идет о штамме COVID-19 или какого-либо другого коронавируса.

- Если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммов, то в этом нет ничего удивительного, ведь вирусологи работают, исследуют заболевания, а выделить вирус из клинических материалов не представляет особого труда, - отметил Александр Бутенко.

Напомним, что Татьяна Голикова сегодня также рассказала, что в России разрабатываются 26 вакцин от коронавирусной инфекции, 17 из них министерство здравоохранения страны уже считает перспективными. Некоторые ученые, которые занимаются созданием прививок, уже вышли на финальный этап разработок и активно тестируют препараты на добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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