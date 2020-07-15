2020-07-15T14:43:14+03:00
Общество

Татьяна Голикова рассказала про 26 российских вакцин от коронавируса

Вице-премьер сообщила, что в ближайшее время вакцина от Центра "Вектор" получит разрешение на клинические испытания
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Татьяна ГоликоваТатьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывают 26 потенциальных вакцин от коронавируса. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что 17 из них считаются перспективными, некоторым исследовательским группам удалось уже выйти на финальный этап, когда препарат проверяют на добровольцах.

- На сегодняшний день в России разрабатывается 26 вариантов вакцин. Вакцина, разработанная институтом Гамалеи, проходит испытания. Еще одна вакцина из "Вектора" проходит экспертизу,- сказала Татьяна Голикова.

Она уточнила, что по "Вектору" ожидают в ближайшее время разрешения на проведение клинических испытаний.

Вакцину от Центра Гамалеи проверяли на добровольцах, этот этап в Сеченовском университете завершен. Первых добровольцев уже выписали.

- Мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершению их клинических испытаний,- сказал на совещании 15 июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Российские ученые не просто занимались разработкой своего варианта вакцины, но и сотрудничали со специалистами из других стран в изучении коронавируса.

- Ученые выделили штамм вируса. У нас сейчас более 100 образцов. Но не следует ограничиться исследованием самого вируса и вакцин. Нужно изучить долгосрочное влияние на органы и системы организма,- считает Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причину смерти 24-летней беременной блогерши Николь Тея назвали ее близкие
В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе
Путин и Меркель обсудили Украину и военное эмбарго в отношении Ливии
Видео попадания молний в Останкинскую телебашню сняли очевидцы
В Госдуму внесли проект об ответственности за призывы к отчуждению территорий
Президента Польши разыграли пранкеры Вован и Лексус, позвонившие ему от имени генсека ООН
Попова назвала уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Гироскутеры есть – а правил нет? Как обезопасить «модных» участников дорожного движения
ВКС РФ нанесли ответный удар после подрыва российского патруля в Сирии
Диспансеризация в России после коронавируса возобновляется в 2020 году: объявлено, как она будет проходить
«Видеть знаки»: как надписи на асфальте помогают снизить аварии с пешеходами
В Госавтоинспекции рассказали, почему пешеходы старше 40 лет чаще попадают под колеса
Голикова рассказала, когда Россия возобновит авиасообщение с другими странами
Татьяна Голикова рассказала про 26 российских вакцин от коронавируса
IT-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочий
Минфин: Нет оснований полагать, что США введет против России новые санкции
Голикова рассказала, какой пункт плана по коронавирусу в России не исполнили
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Абхазия оставила границы с Россией закрытыми до 21 июля
Население мира начнет резко сокращаться после 2064 года, если женщины будут иметь меньше двух детей