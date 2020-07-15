Госдеп США может ввести санкции против российских трубопроводов в будущем

15 Июль 2020 2020-07-15T20:19:42+03:00

Однако пока что американские власти не будут вводить новые ограничения

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Государственный департамент Соединенных штатов пока что не вводит санкции против трубопроводов, строительством которых занимается Россия, однако может сделать это в ближайшем будущем. Об этом говорится в заявлении органа власти от 15 июля на фоне включения «Северного потока – 2» и второй ветки «Турецкого потока» в проекты, подпадающие под санкции в рамках американского закона о противодействии противникам.

- На данный момент мы не вводим никаких санкций, однако решили, что введение новых ограничений в соответствии с CAATSA – это целесообразный шаг, мы без колебаний сделаем это в ближайшем будущей, - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, что накануне госсекретарь Штатов Майкл Помпео заявил, что американская сторона введет дополнительные ограничительные меры против трубопровода «Северный поток – 2», если его строительство немедленно не прекратится. Американский политик пригрозил инвесторам, которые вкладываются в финансирование строительства, «негативными последствиями».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, сказала, что власти США используют политическое давление для борьбы против газопровода, показывая свою слабость.

ИСТОЧНИК KP.RU