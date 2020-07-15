2020-07-15T18:10:18+03:00
В мире

США пригрозили очередными санкциями против «Северного потока – 2»

Американские власти призвали немедленно прекратить строительство или получить «неприятные последствия»
Ксения АНУФРИЕВА
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США пригрозили очередными санкциями против «Северного потока – 2»США пригрозили очередными санкциями против «Северного потока – 2»Фото: REUTERS
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Власти Соединенных Штатов намерены ввести дополнительные санкции против «Северного потока – 2», если строительство трубопровода не прекратится. Об этом заявил в среду, 15 июля, глава Государственного департамента Майк Помпео.

- Или вы немедленно прекращайте работу, или рискуете получить неприятные последствия, - предупредил политик во время брифинга в американском органе исполнительной власти.

Майк Помпео объяснил, что речь идет об ограничительных мерах, которые предусмотрены законом США о противодействии противникам государства посредством санкций. Новые меры, о которых предупреждают Штаты, коснутся также и части проекта «Турецкий поток».

Госсекретарь также сказал, что «Северный поток 2» и «Турецкий поток» подрывают транзит газа через территорию Украины и несут угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

Цитирующий слова американского политика журнал The Wall Street Journal отметил, что такие заявления вовсе не означают немедленного введения новых санкций – в случае применения закона, администрация США просто начнет обсуждение этой темы, а за последние три года данный вопрос поднимали множество раз, так и не придя к какому-то решению.

На практике решение, о котором заявил Помпео, может отменить принятые его предшественников на должности американского госсекретаря Рексом Тиллерсоном меры, направленные на избежание ряда санкций против российских проектов. Издание подчеркивает, что дополнительные санкции могут быть введены против физических лиц, которые инвестируют в проект от одного миллиона долларов или предоставляют технологии и услуги, необходимые для строительства потока.

Как ранее писал сайт kp.ru, Бундестаг направил сенаторам США письмо с просьбой отказаться от введения новых санкций, которые могут помешать строительству и эксплуатации газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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