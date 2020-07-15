За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4258 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Накануне сообщалось о смерти 37 больных.
«В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.
Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 231270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 628 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 167810 пациентов, за прошедшие сутки – 1844.
Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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