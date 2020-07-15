Названа сумма, которую получат добровольцы за испытание вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе векторной платформы, которая использовалась и для разработки вакцины против вируса Эбола.
В Сеченовском Университете, на базе которого проходили клинические испытания, отмечают, что советская школа по созданию вакцин – одна из самых сильных в мире, и это позволило создать вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Этап клинического тестирования на людях длился шесть недель. Всего воздействию вакцины подверглись 38 человек, 18 из них выписались сегодня. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил, что вакцина создана не на основе коронавируса, но вызывает в организме аналогичный иммунитет.
Вакцина безопасна.Представитель Сеченовского университета об испытаниях средства против COVID-19
- Многие люди бояться самой вакцинации, бытует мнение, что вакцина может быть опасна. Но добровольцы живы и здоровы, с ними ничего не случилось, вакцина безопасна. В интернете ходят слухи, что вакцинация – это чуть ли не чипирование, но у ребят все хорошо, - говорит руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
Одна из добровольцев — Анна Куткина, ей 38 лет. Анна рассказала, что уже неоднократно участвовала в клинических исследованиях и захотела и на этот раз послужить на благо общества. Стала искать информацию о возможных путях волонтерства, а потом просто связалась с врачами, контакты которых сохранила со времен своих прежних клинических испытаний. До своей истории с вакцинацией Анна работала на двух работах, была продавцом и аудитором торговых точек, но сейчас безработная. Работодатели не стали ждать возвращения героини из госпиталя.
Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы выписаны из больницы.
49 испорченных машин, 116 поваленных деревьев, больше всего в Юго-Западном, Северном округах и Зеленограде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Благо, за испытание вакцины всем добровольцам положено денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей. Хотя работавшие с волонтерами медики отмечают, что не деньги были главной мотивацией у тех, кто решился уколоться. А желание сделать благое дело.
- Тяжело было видеть ребенка и родных только в скайпе и вотсапе, общаться все это время только по мессенджерам, - говорит Анна Куткина. – Ну и еще была борьба с собой. Много информации негативной про вакцины читала, вплоть до того, что пророчили ужасные последствия и смерть.
Во время испытания вакцины участники могли общаться и поддерживать друг друга. Анна говорит, что часто они играли в карты, в мафию, так что время летело быстро.
Наталье Агеевой, менеджеру небольшой компании, 40 лет. Наталья рассказывает, что никаких побочных эффектов от вакцинации на себе не заметила и даже переспрашивала у врачей, а точно ли ей ввели препарат. Не было ни температуры, ни каких-то других неприятностей.
- Я отдохнула, получился хороший оплачиваемый отпуск. А вот дома на это отреагировали средне, я им сказала только через две недели после введения вакцины, - рассказала Наталья Агеева.
Третий доброволец из представленных в Сеченовском Университете — Георгий Смирнов, ему 23 года и он сотрудник сферы общественного питания. Решил стать добровольцев в испытании вакцины, поскольку не хотел заболеть и заразить себя и своих родителей, близких и друзей.
Георгий рассказывает, что после инъекции у него начала болеть голова, под вечер поднялась температура, чувствовалось набухание в руке. Когда о том, что сын страдает от вакцинации, узнала мама, она заволновалась, но отступать сыну не велела, сказав, что он делает что-то действительно полезное.
Георгий Смирнов говорит, что сейчас собирается пройтись по улице и просто подышать свежим воздухом, о котором давно мечтал, а период испытания вакцины ему запомнился тем, что он приобрел новые знакомства и нашел новых друзей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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