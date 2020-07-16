Эксперт рассказал, какие болезни могут переносить городские голуби

16 Июль 2020 2020-07-16T02:23:43+03:00

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Городские голуби, которые часто вьют гнезда на балконах многоэтажек, не могут переносить такие заболевания, как коронавирус или бешенство. Об этом сайту kp.ru рассказала старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Ольга Волцит.

Она пояснила, что бешенство людям передают только млекопитающие, а единственная болезнь, которая может передаваться от голубей человеку, это орнитоз.

«На самом деле голуби болеют не только орнитозом: у них множество других своих болезней и паразитов. Просто орнитоз – единственное, что может передаться человеку. Причем надо понимать, что если вы просто идете по тротуару, а рядом ходят голуби, вы никогда от них не заразитесь. А вот если залезть на чердак, где расположилась крупная стая голубей, и все они начнут беспокоиться, хлопать крыльями и поднимать пыль – да, вместе с ней в ваш организм теоретически могут попасть возбудители орнитоза. Правда, если честно, я не знаю ни одного задокументированного случая, когда человек заразился этой болезнью именно от голубей», - отметила специалист.

«Что же до клопов, блох и клещей, которые их мучают, для людей эти виды совсем не опасны – они паразитируют только на птицах», - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU