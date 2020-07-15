2020-07-15T21:34:11+03:00
Общество

Могут ли городские голуби распространять коронавирус и бешенство

У нашего корреспондента на балконе свили гнездо и вывели птенцов «летающие крысы». Воспользовавшись служебным положением, он решил обратиться к специалисту
Денис КОРСАКОВ
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Весной на моем балконе свили гнездо самые настоящие голуби.Весной на моем балконе свили гнездо самые настоящие голуби.Фото: Денис КОРСАКОВ
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…Сначала они просто двигаются по балкону - ты видишь, как они шастают туда-сюда по парапету. Потом до тебя доносится шум - они выясняют отношения. Потом, выйдя на балкон, ты видишь голубя с веточкой в клюве (отнюдь не оливковой), и думаешь: «Ну не гнездо же он собрался тут вить?..» А еще через пару недель ты слышишь писк: это вылупились птенцы.

Ну да, у меня открытый балкон на 15 этаже шестнадцатиэтажного «брежневского» дома. И весной на нем свили гнездо самые настоящие голуби. Что с ними делать, было решительно непонятно: в самом деле, не убивать же теперь этих птенцов?

Они засели под старым шкафом, куда невозможно было даже просунуть руку. Их и сфотографировать удалось только с огромным трудом. А примерно через неделю начали выползать и обеспечили мне большой саспенс, гуляя по самому краю балкона (все время было ощущение, что они свалятся в пропасть). То ли мама, то ли папа, то ли инстинкт не позволили им упасть. Вместо этого они закакали весь балкон, и как теперь это отмывать - неизвестно.

Один из птенцов, более слабый, прожив на свете около месяца, скончался. Второй умудрился запутаться крылом во вьюнке, который растет на балконе, и тоже погиб бы (вьюнок за ночь намертво обвился вокруг крыла и не выпускал голубя-подростка) - пришлось доставать ножницы и с проклятьями обрезать коварное растение. Сейчас юный голубь (или голубица?) как ни в чем не бывало гуляет по балкону, а я звоню Ольге Волцит, старшему научному сотруднику Зоологического музея МГУ, чтобы она рассказала, как жить с этими летающими монстрами.

Голуби прекрасно приспособились к жизни в городах, где гнездятся на чердаках или на балконах - в каком-то смысле многоэтажные здания для них аналогичны скалам. Фото: Денис КОРСАКОВ

Голуби прекрасно приспособились к жизни в городах, где гнездятся на чердаках или на балконах - в каком-то смысле многоэтажные здания для них аналогичны скалам.Фото: Денис КОРСАКОВ

МНОГОЭТАЖКИ ДЛЯ НИХ - КАК СКАЛЫ

- Почему голуби питают такое пристрастие к балконам?

- Дикие голуби когда-то очень давно жили в горах. И до сих пор на Кавказе есть популяции настоящих диких сизых голубей, которые именно в скалах и живут. Еще в те древние времена, когда люди селились в пещерах, они начали употреблять голубей и их яйца в пищу. Постепенно начали их одомашнивать. А потом голуби вместе с человеком расселились по всему миру. Сегодня это вид-космополит, который живет на всех континентах, и вид синантропный - то есть его образ жизни неразрывно связан с людьми и их деятельностью. Они прекрасно приспособились к жизни в городах, где гнездятся на чердаках или, как в вашем случае, на балконах - в каком-то смысле многоэтажные здания для них аналогичны скалам.

Кстати, они вообще превосходно ко всему адаптируются. Еще лет 40-50 назад в Москве голуби не умели сидеть на проводах и на ветках, и про них говорили: вот, горные птицы, умеют сидеть только на плоских поверхностях, вроде карнизов! Но за эти десятилетия они освоили и провода, и деревья… При этом они размножаются круглый год. Дело в том, что птенцов они выкармливают не насекомыми, как большинство видов птиц, и не семенами, а особой жидкой массой, «молочком», которое вырабатывается железами в их пищеводе. Соответственно, если они сами круглый год едят, и сидят на чердаках, где круглый год тепло, ничто не мешает им там кормить и воспитывать свое потомство.

- Если голуби устроили гнездо на балконе, они в следующем году тоже на него прилетят гнездиться?

- Это не обязательно, но возможно. Если вам это не нравится, надо прежде всего разобрать балкон - убрать с него все коробки, закрыть чем-нибудь укромные уголки, где они любят вить гнезда. Можно поставить шипы. Именно так с ними сражаются в Европе, где они загрязняют множество исторических зданий и памятников - устанавливают покрытие с шипами по краям крыш и балконов, чтобы им было некомфортно туда садиться.

- Они в последнее время развелись в Москве в невероятных количествах…

- И их популяцию, конечно, нужно уменьшать. Их слишком много, и от такой скученности они сами начинают болеть. Люди периодически замечают на улицах трупы голубей в больших количествах, или откровенно больных птиц. Неудивительно - в тесноте зараза легко передается от птицы к птице.

Но, конечно, убивать голубей не надо - просто нужно прекращать их подкармливать. В Барселоне, например, их численность уменьшилась чуть ли не в десять раз благодаря активной пропаганде среди населения: ни в коем случае нельзя их кормить! А в Москве - сами видите, какие скопления голубей около рынков и прочих мест, где торгуют едой. Я то и дело наблюдаю, как из дверей гипермаркетов выходят сердобольные люди - и высыпают только что купленную дешевую крупу, на которую голуби тут же слетаются. Можно десять минут простоять у «Ашана» - и увидеть, как за это время три человека высыпали по пачке копеечной крупы. Наверное, они считают, что так помогают природе. Ну, а голуби, соответственно, все это едят и потом прекрасно плодятся.

- Можно еще гнезда на чердаках разорять, наверное. Яйца разбивать…

- Можно. Но не всем это понравится: некоторые зоозащитники поднимают крик, стоит заговорить о том, что нужно сокращать популяцию голубей или бродячих собак. Они поступают не очень умно, к сожалению.

У голубей множество других своих болезней и паразитов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У голубей множество других своих болезней и паразитов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛСЯ ОРНИТОЗОМ ОТ ГОЛУБЯ

- Вы говорили про больных и мертвых голубей на улице. Орнитоз, которым они болеют, очень опасен для людей?

- На самом деле голуби болеют не только орнитозом: у них множество других своих болезней и паразитов. Просто орнитоз - единственное, что может передаться человеку. Причем надо понимать, что если вы просто идете по тротуару, а рядом ходят голуби, вы никогда от них не заразитесь. А вот если залезть на чердак, где расположилась крупная стая голубей, и все они начнут беспокоиться, хлопать крыльями и поднимать пыль - да, вместе с ней в ваш организм теоретически могут попасть возбудители орнитоза. Правда, если честно, я не знаю ни одного задокументированного случая, когда человек заразился этой болезнью именно от голубей… Что же до клопов, блох и клещей, которые их мучают, для людей эти виды совсем не опасны - они паразитируют только на птицах.

- Не могу не задать вопрос про бешенство и коронавирус…

- Нет, никоим образом голуби эти болезни переносить не могут. Бешенство людям передают млекопитающие. Что до коронавируса - болезнь, конечно, еще мало изучена, но голуби, думаю, тут абсолютно ни при чем.

- У голубей репутация довольно глупых птиц, «летающих крыс». Это правда, или они все-таки умные?

- Крысами их называют не за глупость - крыса как раз очень умное животное - а за то, что они живут в грязи. А вообще эпитеты «глупые» или «умные» применять к птицам можно лишь условно. Голуби прекрасно ориентируются в пространстве - вспомните, как долго люди пользовались голубиной почтой. Бывало, что голубенка, выросшего в голубятне и никогда никуда не летавшего, отвозили в темной клетке за десятки километров, и он уверенно возвращался на место. У них есть вот такой «компас». Но это не интеллект, а один из инстинктов, позволяющих им легко адаптироваться к меняющимся условиям. Если уж применять слово «ум», то с человеческой точки зрения вороны, конечно, более умные существа.

- Кстати, как объяснить, что на фоне увеличивающегося количества голубей в Москве стало заметно меньше ворон и воробьев?

- Причины в случаях с воронами и воробьями - разные. Воробьев меньше потому, что они выкармливают своих птенцов только насекомыми. А в Москве за последние годы уничтожили разнотравные газоны, и насекомые исчезли вместе с ними. Гусеницам и кузнечикам негде жить, а воробьям нечем кормить птенцов, вот и все. Когда птенцы воробьев вылетают из гнезда, они кормятся уже семенами, но и семян нет - газоны старательно выкашивают… Взрослые воробьи еще как-то выживают на подкормке от сердобольных бабушек, но ухаживать за потомством им невероятно трудно. И уменьшение количества ворон, скорее всего, тоже связано с исчезновением еды: помойки в городе стали значительно чище, пищевые отходы люди все чаще выбрасывают в завязанных пластиковых пакетах. Так что вороны в основном сместились в крупные парки и лесопарки, особенно с водоемами, где еще можно найти червячков или лягушек.

- Мне кажется, в Москве еще стало очень много чаек и огарей. Я недавно у себя в Останкино наткнулся на целую стаю чаек прямо у дома. За тридцать с лишним лет ничего подобного не видел…

- Сизые чайки в Москве иногда гнездятся на крышах. Они освоили некоторые заводы, например, бывший ЗИЛ, или депо метрополитена. И их действительно становится больше. Хотя не сказать, что намного. То, что мы видим над Москвой и в Москве - зачастую просто кочующие птицы, они летают в поисках пищи. Чайки, как и вороны, любят помойки, и, чтобы в Москве или европейских городах изучать разные виды чаек, нужно ехать на свалку.

А огари в России живут на юге, в степях, и гнездятся в норах. В Москве они сначала жили в зоопарке. Еще в 60-е годы какая-то часть птиц оттуда улетела и приспособилась гнездиться на городских чердаках. И с каждым годом они все лучше осваивают Москву: сначала они жили вокруг зоопарка на Красной Пресне, потом пошли на север и на запад, теперь их можно найти и за МКАД - в Мытищах, в Люберцах. Они прекрасно себя чувствуют на водоемах столицы, а на зиму возвращаются в зоопарк - там их кормят. А по весне опять разлетаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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