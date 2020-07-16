Полиция Колумбии задержала 18 человек за вечеринку во время карантина

16 Июль 2020 2020-07-16T03:54:36+03:00

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Сотрудники колумбийской полиции задержали 18 человек, которые устроили многолюдную веселую вечеринку с алкоголем и наркотиками во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает радиостанция La FM.

По ее данным, в ночь на среду стражи порядка провели рейд в южной части города Кали, столице западного департамента страны Валье-дель-Каука, во время которого и задержали нарушителей. Отмечается, что это далеко не все участники вечеринки, около трех десятков любителей погулять просто разбежались, их полицейские не поймали. Задержанные будут привлечены к административной ответственности, им грозит крупный штраф.

Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 в Колумбии был введен 17 марта на месяц, потом его продлили до 13 апреля, позже – до 1 августа. На сегодняшний день в стране заразились коронавирусом 165169 граждан, умерли 5814 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU