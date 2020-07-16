Российские педагоги рассказали о чертах плохого и хорошего учителя
Российские учителя назвали качества, которые укажут на профессиональные способности педагога. В большинстве случаев показателем является любовь к своему делу, компетентность в вопросах образования. Опрос был проведен онлайн-школой Skysmart, сообщает RT.
Качества хорошего педагога:
Компетентность и знание своего предмета – 20%,
Любовь и уважение к детям и своей профессии – 17%,
Педагогический талант – 10%,
Гибкость и мобильность педагога — 9%.
Доброжелательность и чувство юмора - 8%
Качества плохого педагога:
Безразличие к своему делу – 20%,
Отсутствие стремления развиваться в профессии – 16%,
Некомпетентность и незнание предмета -14%,
Формализм и нелюбовь к детям — 12%.
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ИСТОЧНИК KP.RU