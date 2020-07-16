Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин
В Москве задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин. Они обращались в клинику для подбора кандидата, когда решили завести детей.
Как стало известно сайту mk.ru, 53-летний Владислав Мельников возглавляет Европейский центр суррогатного материнства. В последний раз он выходил на связь 13 июля, около полуночи. После этого мужчину задержали и переправили в ИВК на Петровку, 38.
Спустя два дня из изолятора поступил вызов медикам, так как у задержанного начались проблемы со здоровьем. У мужчины обострились старые хвори - флегмона стопы.
Было решено перевести бизнесмена в 20 городскую больницу, где он находится под конвоем.
Пока достоверно нельзя утверждать, что Мельникова задержали именно в рамках дела о торговле детьми. Накануне Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов: врачей-акушеров и репродуктологов.
Следствие настаивает, что медики организовали прибыльный бизнес и сбывали новорожденных младенцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Афера раскрылась после того, как в одной из квартир в городском округе Одинцово нашли несколько новорожденных детей.
О младенцах стало известно, когда в квартире умер новорожденный мальчик. Врачи скорой приехали на вызов и ахнули: помимо умершего крохи в квартире с двумя нянями были еще трое младенцев.
Что касается Владислава Мельникова, то он известен в области суррогатного материнства. Клиенты его центра не только состоятельные люди, часто среди них можно встретить известных личностей. Например, в этом центре подбирали суррогатную мать для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Пятерых младенцев нашли в московской квартире.
ИСТОЧНИК KP.RU