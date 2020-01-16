В "квартире-передержке" суррогатных детей умер младенец для филлипинской пары

О квартирах и съемных домах, где живут суррогатные мамы, вынашивающие детей по заказу в том числе и для иностранцев, мы уже рассказывали. Но после смерти младенца в Одинцовском районе Подмосковья стало известно, что существуют приюты и для суррогатных детей, куда их отправляют, пока не заберут родители — как бы на передержку....

"ПРИЕЗЖАЙТЕ ОН НЕ ДЫШИТ"

Странная смерть случилась после новогодних праздников. В скорую позвонила женщина.

- Я няня. Приезжайте скорее, младенцу месяц и три дня. Он не дышит!

Две бригады медиков, примчавшихся в квартиру в поселке ВНИИССОК (название получил от Всесоюзного научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур), полчаса пытались запустить сердце ребенка. Не получилось. Свидетельство о рождении у няни не было, а в соседней комнате врачи нашли еще трех малышей: двухмесячных близнецов и девочку, которой от роду пара недель. Что за дети, няня толком объяснить не смогла, и тогда врачи позвонили в полицию.

Тело умершего младенца направили на экспертизу, а троих малышей в тот же день забрали в дом малютки. Все трое совершенно здоровы. И в съемной квартире они дожидались, когда их заберут родители.

Это дети иностранных граждан, клиентов крупнейшего в России агентства по подбору суррогатных матерей "Росюрконсалтинг".

По факту смерти мальчика сразу же возбудили уголовное дело (см. «Официально»). Ребенок, которому даже не успели дать имя) появился на свет 6 декабря 2019 года в родильном доме №16 Санкт-Петербурга. Роженица, 41-летняя суррогатная мама из Новочебоксарска, получила свой гонорар и написала отказ от малыша в пользу биологических родителей и агентства "Росюрколсантинг", представляющего их интересы.

Как выяснилось, мальчик при родах получил травму, а вместе с ней диагноз «кефалгематома» (кровоизлияние между костью черепа и надкостницей, напоминающее шишку). В Питере малышу сделали операцию, а потом перевезли его в Подмосковье, где он попал в эту квартиру-приют.

- Биологический отец - филиппинец, мама - русская. Но они жили на территории Филиппин. От ребенка они не отказывались и планировали забрать его, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

О смерти малыша биологическим родители уже знают. В ближайшее время они приедут в Россию. Судя по заключению экспертов, смерть их ребенка не связана с родовой травмой.

- Причиной стала внезапная смерть новорожденного, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Синдром внезапной детской смерти - остановка дыхания у внешне здорового ребенка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.

НЯНИ - СУПРУГИ ИЗ ДОНЕЦКА

Сейчас дверь двухкомнатной квартиры в новостройке поселка ВНИИССОК опечатана.

Почему приют для младенцев не замечали соседи? Ведь, по данным следствия, как минимум полгода тут держали детей. Кого-то недели, кого-то месяцы. В это время агенство помогало родителям-иностранцам оформить документы на вывоз малышей за пределы России. Свидетельство о рождении в таких случаях чаще всего выдают в загсе, но иногда процедура затягивается из-за согласования документов с посольствами стран. А в самых сложных случаях, иностранцам приходится обращаться в суды.

Во время обыска в квартире обнаружили пять детских кроваток, три люльки, десятки бутылочек, килограммы сухой смеси и несколько упаковок памперсов. Сколько малышей успели здесь побывать за это время, пока устанавливают следователи.

Сейчас дверь двухкомнатной квартиры в новостройке поселка ВНИИССОК опечатана.

Круглосуточно за детьми присматривала супружеская пара. В Москву 35-летняя Юлия Грабильникова с мужем переехала из Донецка осенью 2019 года и нашла, как ей казалось, работу мечты. Жилье и питание предоставляются, регистрация и медицинские справки не требуются, да еще и мужа разрешили взять в напарники. Давая объяснения следователям, оба называли себя нянями и уверяли, что все вполне легально, мол, документы на детей были у работодателя, то есть у того самого агентства "Росюрконсалтинг".

- Мы круглосуточно были с детьми. Кормили их детскими смесями по часам, купали, меняли памперсы. Ночью с мужем вставали по очереди. Чтобы не проспать часы кормления, заводили будильник, - рассказала Юля следователям во время допроса.

Послушать ее, так идиллия какая-то получается. О том, что дети рождены по программе суррогатного материнства, женщина, конечно, знала.

- Разные были дети — и от европейцев, и от азиатов. Родители не приезжали, мы их никогда не видели, - заявила женщина.

Жильцы дома, все это время были уверены, что карапузы - родные дети соседки и ее мужа.

- У нас квартира напротив, и мы с женой несколько раз видели, как они гуляют с детьми. У них коляска была для двойни, но догадаться, что это не их дети, было просто невозможно, - рассказал "КП" житель многоэтажки Владимир. - Могу только сказать, что с детьми они гуляли точно не каждый день. Коляску оставляли прямо на лестничной клетке, и иногда она нетронутой стояла неделями. Мы думали, что им просто лень, ну или на балконе их выгуливают.

По словам соседей, детский плач они не слышали и даже представить не могли, что за дверью находится приют. Не знал о том, что творится в его квартире, и собственник жилья. Как удалось выяснить "КП", квартиру арендовали у уроженца Дагестана. Договор был оформлен на "Росюрколсантинг".

Комментарий агентства

"К этой квартире мы отношения не имеем"

Деньги на иностранцах, которые приезжают в Россию из стран, где суррогатное материнство запрещено, сейчас могут делать все кому не лень. Оформил ИП и готово. Но "Росюрконсалтинг" далеко не шарашкина контора. Одно из самых крупных в нашей стране агентств с офисами в Москве и Санкт-Петербурге было основано еще в 2003-м году. Тысячи клиентов, сеть собственных репродукционных клиник и медийное руководство. Гендиректор Владислав Мельник не сходит с телеэкранов. Он чуть ли не главный эксперт по суррогатному материнству в России.

Однако от одинцовского приюта в компании сразу открестились.

- Мы к этой квартире никакого отношения не имеем. Это вообще не наши дети, - заявил "Комсомолке" Владислав Мельников.

- А в иностранными клиентами вы работает?

- Да, конечно. Но они сразу забирают своих детей!

Вопрос ребром

ЧТО БУДУТ С НОВОРОЖДЕНЫМИ?

Абсолютно здоровых младенцев из больницы перевели в детский дом. Сейчас следователи пытаются найти их биологических родителей. Пока иностранцы о своих правах на малышей не заявили. Детей им, скорее всего, отдадут, но для этого придется пройти экспертизу ДНК.

ОФИЦИАЛЬНО

- Возбуждены два уголовных дела по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "торговля людьми", - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. - Кроме этого, следствием организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства.

Обвинение пока никому не предъявлено.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

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