Во время карантина средний пробег машин сократился в два раза

16 Июль 2020 2020-07-16T15:44:19+03:00

Во время карантина россияне предпочитали сидеть дома, а не ездить по делам Фото: Иван МАКЕЕВ

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Во время ограничительных мер по коронавирусу россияне куда менее активно использовали автомобили. Большинство оставались дома, а те, кто выезжал, сокращали маршрут по минимуму. В итоге, средний пробег авто сократился более чем в два раза, на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании «АльфаСтрахование» и Raxel Telematics провели исследование, которое показалось, в каких городах ездили меньше всего.

Где реже всего ездили на машинах во время пандемии:

Сочи – снижение на 90%,

Мурманск – 90%,

Челябинск – 90%,

Москва – 55%,

Санкт-Петербург – 45%.

А вот в Иркутске, Владивостоке и Ижевске падение было совсем минимальным, не более 10-20 процентов, сообщает газета «Известия».

Ранее была названа сумма, которую добровольцы получат за испытание вакцины от коронавируса. Им выплатят по 100 тысяч рублей. Вакцина от коронавируса разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе векторной платформы, которая использовалась и для разработки вакцины против вируса Эбола.

ИСТОЧНИК KP.RU