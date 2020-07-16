2020-07-16T16:30:15+03:00
Общество

Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса

Президент рассказал о том, как повлиял на экономическую ситуацию коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин дал оценку кризису в России. На российскую и мировую экономику повлияла пандемия коронавируса, об этом глава государства сказал во время совещания 16 июля по бюджету. Эпидемия буквально "заморозила" экономические показатели по всему миру: снизилось производство, а показатели безработицы, наоборот, стали расти.

- Глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась очень серьезной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан,- заявил Владимир Путин.- Ситуация потребовала оперативных мер. Все проблемы решить было нельзя, но точечные и своевременные решения были приняты.

Президент сказал, что сейчас главная задача восстановить уровень занятости, "дать возможность людям работать". Официально безработными в России числятся 3 миллиона человек, это больше, чем было в середине июня.

В России с конца марта и почти до середины мая были нерабочие дни, этот временный простой привел к снижению ВВП на 12 процентов.

Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Перейдем в систему доносов»: Адвокат рассказал, что ждет россиян после принятия закона о нарушении тишины
Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году
АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Берлин назвал вымогательством санкции США по «Северному потоку»
В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум
Британская подводная лодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров
В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года
Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Синоптик рассказала о погоде на выходные с 18 по 20 июля
Исследование доказывает, что красное мясо вызывает ускоренное старение
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении
Покричать на долины Исландии: Министерство туризма страны предлагает необычный отдых
Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Нерожденный ребенок заразился коронавирусом