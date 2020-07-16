Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Президент Владимир Путин дал оценку кризису в России. На российскую и мировую экономику повлияла пандемия коронавируса, об этом глава государства сказал во время совещания 16 июля по бюджету. Эпидемия буквально "заморозила" экономические показатели по всему миру: снизилось производство, а показатели безработицы, наоборот, стали расти.
- Глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась очень серьезной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан,- заявил Владимир Путин.- Ситуация потребовала оперативных мер. Все проблемы решить было нельзя, но точечные и своевременные решения были приняты.
Президент сказал, что сейчас главная задача восстановить уровень занятости, "дать возможность людям работать". Официально безработными в России числятся 3 миллиона человек, это больше, чем было в середине июня.
В России с конца марта и почти до середины мая были нерабочие дни, этот временный простой привел к снижению ВВП на 12 процентов.
Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU