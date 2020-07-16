Путин рассказал о снижении ВВП России в период нерабочих дней
В период объявленных нерабочих дней в апреле ВВП России сократился на 12%, сообщил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что в мае снижение показателя составило 10,9%.
Главной задачей экономической политики России президент назвал восстановление уровня занятости населения.
- Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи, - заявил глава государства.
При этом, отметил Путин, на рынке остаются сложности: в стране увеличилась доля безработных, три миллиона человек зарегистрированы в центрах занятости.
Президент также отметил, что все точечные решения по поддержке экономики и россиян, принятые властями, были верными. Шаги были беспрецедентными, но они смогли сгладить остроту кризиса, добавил Владимир Путин.
Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU