2020-07-16T15:11:05+03:00
Экономика

Путин рассказал о снижении ВВП России в период нерабочих дней

Президент обозначил главную задачу российской экономики
Ася КУЗНЕЦОВА
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По оценкам, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12%, сообщил Владимир ПутинПо оценкам, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12%, сообщил Владимир ПутинФото: REUTERS
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В период объявленных нерабочих дней в апреле ВВП России сократился на 12%, сообщил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что в мае снижение показателя составило 10,9%.

Главной задачей экономической политики России президент назвал восстановление уровня занятости населения.

- Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи, - заявил глава государства.

При этом, отметил Путин, на рынке остаются сложности: в стране увеличилась доля безработных, три миллиона человек зарегистрированы в центрах занятости.

Президент также отметил, что все точечные решения по поддержке экономики и россиян, принятые властями, были верными. Шаги были беспрецедентными, но они смогли сгладить остроту кризиса, добавил Владимир Путин.

Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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