Путин сообщил, что в России около 3 миллионов безработных
На совещании по бюджету 16 июля президент Владимир Путин рассказал о ситуации на рынке труда в России. Пандемия коронавируса привела к увеличению числа безработных.
- На рынке всё ещё сохраняются сложности, в России увеличилась безработица, в центрах занятости зарегистрировано 3 миллионов человек,- сказал глава государства.
В середине июня 2020 года этот показатель был равен 2,5 миллионам. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что с апреля безработица выросла в три раза. Он назвал работу по снижению безработицы ключевой задачей правительства.
Президент Владимир Путин тоже заявил, что восстановление уровня занятости - главная задача экономической политики России.
Безработные имеют право на пособие, выплату в 4,5 тысячи рублей ввели на фоне кризиса пандемии коронавируса. Причем, изначально планировалось, что срок этой программы - до июля, но выплату решено было продлить до конца августа.
Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU