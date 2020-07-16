2020-07-16T14:46:49+03:00
Общество

Путин сообщил, что в России около 3 миллионов безработных

В июне официально безработными числились 2,5 миллиона человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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На совещании по бюджету 16 июля президент Владимир Путин рассказал о ситуации на рынке труда в России. Пандемия коронавируса привела к увеличению числа безработных.

- На рынке всё ещё сохраняются сложности, в России увеличилась безработица, в центрах занятости зарегистрировано 3 миллионов человек,- сказал глава государства.

В середине июня 2020 года этот показатель был равен 2,5 миллионам. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что с апреля безработица выросла в три раза. Он назвал работу по снижению безработицы ключевой задачей правительства.

Президент Владимир Путин тоже заявил, что восстановление уровня занятости - главная задача экономической политики России.

Безработные имеют право на пособие, выплату в 4,5 тысячи рублей ввели на фоне кризиса пандемии коронавируса. Причем, изначально планировалось, что срок этой программы - до июля, но выплату решено было продлить до конца августа.

Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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