Сергей Собянин: Москвичи ежедневно сдают около 70 тысяч тестов на коронавирус
В Москве количество тестирования на коронавирус в два раза больше, чем в других регионах России. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). По его словам, цифры является одной из самых высоких в мире. При этом, помимо ПЦР-тестов (мазок из носа и ротоглотки. - Прим.), в столице еще делают ИФА, которые вообще не учитываются в статистике.
- В день проводим около 70 тысяч исследований, - сказал Сергей Собянин. - То есть, за десять дней проверяем, условно, 700 тысяч человек.
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С четверга, как напомнил мэр, в Москве открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на ковид в поликлиниках.
Он отметил, что количество заболевших москвичей уменьшается.
- За последние полтора месяца ковидных пневмоний каждую неделю у нас все меньше и меньше – на 10, 15, 20 процентов, - сказал Собянин. - Цифры постоянно снижаются, и этот показатель объективный.
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