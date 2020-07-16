Ильхам Алиев сообщил об отсутствии переговоров по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии переговорного процесса по урегулированию конфликта из-за Нагорного Карабаха, а проведение видеоконференции он назвал бессмысленными.
«Сегодня фактически переговорный процесс не ведется. Видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении не имеют значения», - заявил глава Азербайджана.
По его словам, такое состояние «только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии», однако это «не означает быть действенным».
Напомним конфликт обострился накануне, 12 июля, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах на границе. Баку заявил об убийстве 11 азербайджанских военных, Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров.
В минувшую среду, 15 июля, в МИД Армении и Азербайджана сообщили о готовности к переговорам, а снова ввести в регион наблюдателей ОБСЕ. Однако сегодня, 16 июля, Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией, обвинив Ереван в обстреле населённые пункты, и пригрозив возможным ракетным ударом по Мецаморской АЭС
ИСТОЧНИК KP.RU