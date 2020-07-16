Снос памятника активистке Black Lives Matter в Бристоле засняли на видео

16 Июль 2020 2020-07-16T20:18:50+03:00

Британские власти сообщили, что статуя направлена для сохранения в музей [видео]

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Правительство британского города Бристоля приняло решение о сносе скульптурного портрета активистки Джен Рейд, которая принимала участие в протестах против проявлений расизма. Ранее памятник ей установили демонстранты без каких-либо соглашений с администрацией города.

«Статуя направлена для сохранения в музей, откуда ее сможет забрать автор», - пояснило правительство.

Как писал сайт kp.ru, статую установили памятнику политику, филантропу и работорговцу Эдварду Колстону, который жил в 17-18 веках, был представителем парламента и одним из руководителей Royal African Company, занимающийся торговлей африканскими рабами.

Монумент Эдварду Колстону опрокинули 7 июня, а позже сторонники движения Black Lives Matter утопили памятник в море. В толпе демонстрантов была и Джен Рейд, которая забралась на место памятника, а скульптор Марк Куинн сделал портрет ее с фото. Скульптуру установили 15 июля. Сам автор назвал свою работу «На волне силы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790949" frameborder="0"></iframe> В Великобритании демонтировали статую активистке Black Lives Matter.

ИСТОЧНИК KP.RU