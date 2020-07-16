Новак рассказал о возможной стабилизации розничных цен на бензин

16 Июль 2020 2020-07-16T21:56:48+03:00

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В июне розничные цены на бензин Аи-95 в России выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Однако в июле оптовые цены начали снижаться, поэтому ситуация должна стабилизироваться. Такое заявление сделал министр энергетики Александр Новак, отметив, что меры правительства позволяют удержать цены.

«В июле текущего года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду сокращения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности», - заявил глава Минэнерга.

Министр сообщил, что основной рост цен пришелся на моторное топливо, которое в июне подорожало на 34 копейки за литр или на 0,8%, но такая динамика, по его словам, остается «в рамках инфляции».

Новак также обратил внимание на то, что «запасы топлива сохраняются на стабильно высоких уровнях». Так, в июне отгрузка бензина экологического класса 5 на внутренний рынок выросла на 38,6% в сравнении с маем текущего года до 2,8 миллиона тонн, отгрузка дизельного топлива выросла на 20,9% - до 3,1 миллиона тонн.

Напомним, в начале июля биржевая цена бензина Аи-95 несколько дней подряд била исторические рекорды. Эксперты уверяют, что все дело в системе регулирования цен на бензин в стране, и на розницу это может не повлиять

ИСТОЧНИК KP.RU