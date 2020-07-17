В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
В Пентагоне пояснили, о какой именно «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете говорил президент США Дональд Трамп, упоминающий о ней с середины мая.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время глава Белого дома уже несколько раз рассказывал, что у Штатов «на стадии разработки есть очень много интересного», в том числе гиперзвуковая ракета, которая будет лететь «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета».
«Он имел в виду недавние летные испытания, проведенные нами в марте, когда мы достигли скорости, в 17 раз превышающей скорость звука», - сообщил на условиях анонимности некий высокопоставленный представитель американского Минобороны телеканалу СNN.
ИСТОЧНИК KP.RU