2020-07-10T23:35:12+03:00
В мире

Трамп: У США будет самый крупный ледокол в мире

Глава Белого дома отметил, что пока у Штатов только один обычный ледокол, а у России – 40
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп во время выступления в штаб-квартире Южного командования ВС СШАПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в штаб-квартире Южного командования ВС СШАФото: REUTERS
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На сегодняшний день Соединенные Штаты располагают только одним обычным ледоколом, но пройдет несколько лет, и американцы построят «самый большой ледокол в мире». Правда, пока он только в процессе разработки.

Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире Южного командования американских Вооруженных сил страны (SOUTHCOM) в штате Флорида.

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще десять ледоколов», - заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что сейчас у Штатов есть только один ледокол, «а у России – 40». Когда же «самый большой в мире» разработают и построят, «будет два, но хотели бы еще десять», повторил президент США.

Кроме того, он рассказал, что на этом этапе обсуждается возможность строительства ледоколов «гораздо дешевле, чем это было». Причем, по словам Трампа, цена будет настолько невысокой, что «удивит» американских военных.

Ранее в начале июня глава Белого дома поручил разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 6 июля стало известно, что в России начали строить новый атомный ледокол, который будет работать на двух ядерных реакторах и сможет выполнять самые сложные задачи в суровых условиях Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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