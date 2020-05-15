2020-05-15T22:38:49+03:00
В мире

Трамп рассказал о "супер-пупер ракете", которой еще нет

Ракета пока только в разработке, но президент США уже заявляет - она будет в 17 раз быстрее аналогов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп сообщил, что называет проект "супер-пупер ракетой"Трамп сообщил, что называет проект "супер-пупер ракетой"Фото: REUTERS
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В США разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее самых современных аналогов в мире. Об этом заявил на встрече с командованием Космическими силами 15 мая президент Дональд Трамп.

- Мы разрабатываем проект, я называю это супер-пупер ракетой. Мне сказали, что она будет в 17 раз быстрее, чем то, что есть в Пентагоне сейчас, - сказал американский президент.

По его словам эта ракета будет быстрее российских и китайских аналогов - "как минимум в три раза, самая быстрая в мире". Он не стал рассказывать, какое название получит американский проект, но объявил, что одобрение на реализацию проекта получено.

Это не первый раз, когда американский лидер хвастается ракетами, которые могут превзойти по параметрам иностранные. Причем, таких военных проектов в США "огромное количество". Он называет разные данные, насколько американская разработка будет быстрее - в пять раз или в 17 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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