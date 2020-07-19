2020-07-19T13:43:35+03:00
В мире

Более 70 процентов японцев хотят отменить или перенести летнюю Олимпиаду в Токио

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада в 2020 году не состоялась, игры запланированы на 2021 год
Юлия САЛЬНИКОВА
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Игры перенесли на 2021 годИгры перенесли на 2021 годФото: REUTERS
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Японцы выступают за отмену или повторный перенос Олимпиады. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Kyodo с 17 по 19 июля.

Олимпийские игры-2020 отменили из-за пандемии коронавируса, соревнования перенесли на 2021 год. Но многие уже сейчас высказывают опасения, что в следующем году эпидемия не завершится. Не известно, когда будет изобретена вакцина, и когда появится коллективный иммунитет к новому заболеванию.

Только 23,9 процентов опрошенных хотели бы, чтобы Олимпиада прошла в запланированные сроки.

Еще 36,4 процента респондентов выступают за перенос игр, а 33,7 процентов считают - Олимпиаду и вовсе нужно отменить.

Ранее рассматривался вариант провести игры не в Токио, а в Лондоне, поскольку здесь уже есть готовая инфраструктура для таких мероприятий. Однако, японцы в Сети выступили против, потребовав не отбирать у страны право на проведение Олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Более 70 процентов японцев хотят отменить или перенести летнюю Олимпиаду в Токио
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