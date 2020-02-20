В Лондоне готовы принять Олимпиаду 2020 года вместо Токио из-за коронавируса

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:04:35+03:00

В Лондоне сообщили, что вся инфраструктура для спортивного праздника у них готова Фото: REUTERS

В последний раз Олимпийские игры проходили в Лондоне в 2012 году

Изменить размер текста: A A

В Лондоне обратились к Олимпийскому комитету с просьбой рассмотреть город в качестве альтернативы Токио для проведения Олимпийских игр 2020 года. Кандидат в мэры британской столицы Шон Бэйли выразил опасения из-за распространения коронавируса в Японии, где заражены несколько сотен человек.

Рост новых случаев заболевания произошел в основном за счет заражения людей на корабле "Бриллиантовая принцесса", что находился на карантине у японских берегов. Среди членов корабля и экипажа зарегистрировано уже 634 случаев заболевания и две смерти.

- Учитывая продолжающиеся сбои, вызванные вспышкой коронавируса, я настоятельно призываю Олимпийский комитет серьезно подумать о том, что Лондон может принять у себя Олимпиаду в случае необходимости,- сообщил Бэйли в твиттер.

Он напомнил, что в Лондоне уже готова инфраструктура для проведения спортивных состязаний такого масштаба. Олимпийские игры должны начаться с 24 июля.

Как сообщает Reuters, в Японии негативно отреагировали на заявления британца:

- Как ты смеешь! Не лишайте Японии Олимпиады! Во-первых, Великобритания не принимала никаких средств для помощи «Бриллиантовой принцессы», принадлежащей вашей стране!,-написали в японских соцсетях пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU