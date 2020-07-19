2020-07-19T19:33:45+03:00
В мире

Первый намаз в Айя-Софии состоится 24 июля: Эрдоган оценил ход работ по смене статуса собора Святой Софии

Президент Турции также посетил строящуюся мечеть на площади Таксим в Стамбуле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первый намаз в Айя-Софии состоится 24 июля: Эрдоган оценил ход работ по смене статуса собора Святой СофииПервый намаз в Айя-Софии состоится 24 июля: Эрдоган оценил ход работ по смене статуса собора Святой СофииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минувшую субботу, 18 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинспектировал ход работ по преобразованию собора Святой Софии из музея в мечеть. Работы в Айя-Софии ведутся в преддверии первого намаза, который должен состоялся 24 июля.

Как пишет агентство Anadolu, турецкого лидера сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, а также глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, и глава Управления по делам религий Али Эрбаш.

Президент Турции также посетил строящуюся мечеть на стамбульской площади Таксим

Напомним, 10 июля Госсовет Турции принял окончательное решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить какие-либо богослужения на ее территории. Против выступили в Греции, ЮНЕСКО, РПЦ, а также папа Римский заявил, что опечален новостями из Стамбула.

Однако турецкие власти заверили, что мечеть будет открыта для всех, в том числе и для иностранцев, а иконы и фрески собора Святой Софии будут сохранены в нынешнем виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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