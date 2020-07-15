2020-07-15T16:24:37+03:00
В мире

В Турции пообещали сохранить иконы и фрески в соборе Святой Софии

Решением Госсовета Собор стал мечетью
Юлия САЛЬНИКОВА
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Собор Святой СофииСобор Святой СофииФото: Иван МАКЕЕВ
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Иконы и Фрески собора Святой Софии будут сохранены в нынешнем виде, сообщил посол Турции в России.

Айя-София согласно указу первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка должна была стать музеем, но в Госсовете Турции проголосовали за то, чтобы сделать из Собора мечеть. Против выступили в Греции, ЮНЕСКО, папа Римский тоже заявил, что опечален новостями из Турции.

- То, что Айя-София так хорошо сохранилась до наших дней, является показателем того, какое значение придает наша страна историческим и культурным объектам. В связи с этим, как и ранее, мы и теперь будем тщательно работать над тем, чтобы сохранить Айя-Софию и передать ее следующим поколениям. В этом все должны быть уверены,- сказал ТАСС посол Турции в России Мехмет Самсар.

Он заверил, что мечеть будет открыта для всех, в том числе и для иностранцев. Иконы и фрески сохранят в целости, все это можно будет по-прежнему увидеть. Вопрос изменения статуса собора в телефонном разговоре обсуждали также президента, Эрдоган заверил Владимира Путина, что Турция будет пускать православных в мечеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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