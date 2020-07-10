Собор Святой Софии снова стал мечетью

10 Июль 2020 2020-07-10T16:47:25+03:00

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Госсовет Турции (высший административный суд страны) принял решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения.

Напомним, в 2018 году Верховный суд Турции отказал в просьбе вернуть Айя-Софии статус мечети. Однако накануне принял противоположное решение после того, как с инициативой выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в суде заявили, что статус собора может быть изменен указом турецкого лидера. При этом слушания по этому поводу заняли всего 17 минут.

В Русской православной церкви высказались против изменения статуса собора. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал турецкие власти не возвращаться к временам Средневековья. ЮНЕСКО также попросил Турцию не изменять статуса Святой Софии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что при принятии решения Турция должна учесть всемирное значение собора, отметив, что Айя-София остается «излюбленным мировым шедевром для туристов всех стран».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789411" frameborder="0"></iframe> Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU