2020-07-24T13:46:53+03:00
Общество

Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России

Каждый регион, напомним, действует самостоятельно, исходя из эпидситуации в регионе
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России не планируют вновь вводить режим самоизоляцииВ России не планируют вновь вводить режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Минздраве рассказали, когда в России полностью снимут все ограничения по коронавиурсу. Большую часть запретов сняли еще в начале июня - разрешили гулять, отменили пропускной режим, затем открылись объекты культуры, летние веранды кафе. Но при этом сохраняется масочный режим - в транспорте, магазинах, общественных помещениях маски носить необходимо.

- Пока исходим из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале,- сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводят РИА Новости.

Ситуация будет зависеть от популяционного иммунитета. Считается, что распространение болезни приостанавливается, когда иммунитет есть у 60 процентов населения. Достичь этой цифры можно благодаря вакцинации. Российская вакцина от коронавируса, как ожидается, будет готова до конца 2020 года, но потребуется время на то, чтобы привить людей - процесс не быстрый. Вакцинация в России будет добровольной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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