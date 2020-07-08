Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

8 Июль 2020 2020-07-08T20:59:44+03:00

Министр здравоохранения сообщил, что принудительной вакцинации не будет - прививку сделают только тем, кто дал согласие

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, как планируют проводить вакцинацию от коронавируса в России. Ученые в стране разрабатывают 17 перспективных вакцин, некоторые из них уже тестируют на людях, а значит, высока вероятность, что ученые завершат все испытания уже в 2020 году. Например, этап тестирование на добровольцах вакцины от Минобороны и Центра Гамалеи должны завершить в конце августа.

- Вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и мы видим – сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем, я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации,- сказал Михаил Мурашко в эфире программы "Вести" на канале "Россия 1".

Он сообщил, у тех, кто переболел новой инфекцией сильно, с симптомами и даже госпитализацией, иммунитет сильнее, чем у тех, кто был заражен, но болел легче. При этом случаев, когда иммунитет вообще не формируется, не зафиксировано.

За бывшими пациентами после выписки сохраняют контроль врачи, поскольку вирус провоцирует некоторые болезни - в первую очередь страдают легкие. Ученый из США заявил, что воздействие коронавируса на легкие в некоторых случаях хуже рака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787239" frameborder="0"></iframe> Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU