2020-07-08T20:59:44+03:00
Общество

Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения сообщил, что принудительной вакцинации не будет - прививку сделают только тем, кто дал согласие
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Прививку будут делать по желаниюПрививку будут делать по желаниюФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, как планируют проводить вакцинацию от коронавируса в России. Ученые в стране разрабатывают 17 перспективных вакцин, некоторые из них уже тестируют на людях, а значит, высока вероятность, что ученые завершат все испытания уже в 2020 году. Например, этап тестирование на добровольцах вакцины от Минобороны и Центра Гамалеи должны завершить в конце августа.

- Вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и мы видим – сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем, я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации,- сказал Михаил Мурашко в эфире программы "Вести" на канале "Россия 1".

Он сообщил, у тех, кто переболел новой инфекцией сильно, с симптомами и даже госпитализацией, иммунитет сильнее, чем у тех, кто был заражен, но болел легче. При этом случаев, когда иммунитет вообще не формируется, не зафиксировано.

За бывшими пациентами после выписки сохраняют контроль врачи, поскольку вирус провоцирует некоторые болезни - в первую очередь страдают легкие. Ученый из США заявил, что воздействие коронавируса на легкие в некоторых случаях хуже рака.

Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Британцев призвали похудеть к зиме перед второй волной коронавируса
Мурашко рассказал о последствиях коронавируса у россиян
Трамп угрожает сократить финансирование школ, где отказываются открываться из-за коронавируса
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: главный тренер "Спартака" Тедеско был удален
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной
В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса
С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса
"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке
Почему со "Спартаком" не сыграют лидеры "Локомотива" Баринов и Гилерме, объяснили в команде
Уже больше 3 миллионов зараженных: Помпео назвал США "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: братья Миранчуки начнут игру у "Локо" с первых минут
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: в стартовом составе у хозяев в атаке оказались Понсе и Ларссон
В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания
Актеры театра и кино прочитают рассказы Чехова в прямом эфире "Одноклассников"
В России инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"