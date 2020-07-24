Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости чумой в России
В текущем году заболевания чумой в России зарегистрированы не были, последний случай был зафиксирован в 2016 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
Однако, как передают РИА Новости, в ведомстве отметили, что заражённые чумой сурки в нашей стране встречаются.
По статистике Роспотребнадзора, последние случаи имели место в 2014, 2015 и 2016 годах, каждый год было выявлено по одному случаю на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы Кош-Агачский район Республики Алтай, который граничит с Монголией, и на его территории расположен трансграничный природный очаг чумы Сайлюгемский.
Напомним, первые случаи заражения бубонной чумой в этом году зафиксировали в Монголии 1 июля. Через несколько дней, 5 июля, заболевание обнаружили у скотовода на севере Китая. Позже в Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик. В двух странах сразу же после выявления болезни ввели карантин и усилили меры безопасности. Болезнь также зарегистрировали в американском штате Колорадо
Эксперты считают, что болезнь не несет серьезной опасности, поскольку в восточных странах возникновение очагов чумы является привычным делом, и там существуют специальные службы, а в ВОЗ напомнил, что от этой болезни уже существуют вакцины.
ИСТОЧНИК KP.RU