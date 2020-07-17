В штате Колорадо человек заразился бубонной чумой

17 Июль 2020 2020-07-17T22:45:32+03:00

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Случай бубонной чумы у человека отмечен в американском штате Колорадо, где ранее эту болезнь обнаружили у белки.

Как сообщает газета Denver Post, заболевший, который вероятнее всего заразился от той самой белки, уже выздоровел, и медики не видят серьезных причин для беспокойства

Как сообщил ветеринар местного управления здравоохранения доктор Дженнифер Хаус, чума присутствует в популяциях животных в Колорадо еще с 1940-х годов, но у человека в последний раз в этом штате болезнь была в 2015 году.

Напомним, первые случаи заражения бубонной чумой в этом году выявили в Монголии 1 июля. Власти страны объявили карантин и усилили контроль на границе. Через несколько дней, 5 июля, заболевание обнаружили у скотовода на севере Китая, где позже объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Накануне, В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик.

При этом эксперты утверждают, что болезнь не несет серьезной опасности, поскольку в восточных странах возникновение очагов чумы является привычным делом, и там существуют специальные службы, и вводится «реальный карантин» с привлечением войск. В ВОЗ также заявили об отсутствии опасности эпидемии, отметив, что от этой болезни уже существуют вакцины.

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ИСТОЧНИК KP.RU